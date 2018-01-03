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عشرات الآلاف من المؤيدين للنظام يتظاهرون في إيران

عشرات الآلاف من المؤيدين للنظام يتظاهرون في إيران
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