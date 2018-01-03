عشرات الآلاف من المؤيدين للنظام يتظاهرون في إيران

الآلاف من المؤيدين للنظام يتظاهرون في إيران

تجمع عشرات الآلاف في عدد من المدن الإيرانية الاربعاء للتعبير عن دعمهم للنظام وإدانة “الاضطرابات” بعد أيام من التحركات الاحتجاجية التي تخللتها أعمال عنف دامية في الأيام الاخيرة، حسب لقطات بثها التلفزيون الحكومي.

وعرض التلفزيون لقطات لمسيرات في الاحواز وكرمنشاه وغرغان وغيرها وهم يرددون هتافات مؤيدة لمرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي واخرى من بينها “الموت لاميركا” و”الموت لاسرائيل” و”الموت للمنافقين” في اشارة إلى حركة مجاهدي خلق التي تتهمها السلطات الايرانية بتأجيج اعمال العنف.

ويبث التلفزيون لقطات مباشرة لمسيرات خصوصا في الاحواز (جنوب غرب) واراك (وسط) وايلام (غرب) وكرمنشاه (غرب) وغرغان (غرب).

وتشهد اران منذ أيام تظاهرات احتجاج على الصعوبات الاقتصادية وضد السلطة. وقتل 21 شخصا على الاقل في اعمال عنف منذ بداية هذه الاحتجاجات في 28 كانون الاول/ ديسمبر في مشهد (شمال شرق).

وتأتي تظاهرات صباح الاربعاء بعد ليلة هادئة في طهران التي شهدت تظاهرات صغيرة في الليالي الثلاث الماضية، كما ذكرت وسائل الاعلام ومسؤولون.

وقالت وكالة الانباء القريبة من الاصلاحيين “ايلنا” في وقت متأخر الثلاثاء “لم تنشر أي معلومات عن مواجهات أو اعتقالات في طهران”.

وذكر صحافيون من وكالة فرانس برس أن الانتشار الأمني اقل وضوحا من الايام السابقة.

في الوقت نفسه، ذكر الموقع الالكتروني للتلفزيون الحكومي ان شخصين اطلقا النار في محافظة اصفهان على مركز للشرطة بالقرب من البلدية ومصرف في مدينة لينجان، لكن الحادث لم يسفر عن اصابات.

ومساء الاثنين، شهدت مدن عدة في أصفهان أعمال عنف أودت بحياة تسعة اشخاص.

واعلنت السلطات توقيف عدد من “مثيري” الاضطرابات في مناطق مختلفة، وخصوصا كرج (غرب طهران) واسلام اباد غرب وكرمنشاه.

وتفيد ارقام نشرتها السلطات ان 450 شخصا اوقفوا في طهران منذ مساء السبت ومئات آخرين في المحافظات الاخرى.

وفي أول تعليق له على الاضطرابات قال خامنئي ”في الأيام الأخيرة، استخدم أعداء إيران أدوات مختلفة منها المال والسلاح والسياسة وأجهزة المخابرات لإثارة مشاكل للجمهورية الإسلامية“.

وأضاف على موقعه الالكتروني أنه سيلقي كلمة بشأن الأحداث الأخيرة ”عندما يحين الأوان“.

ولم يذكر أي عدو بالاسم لكن علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي قال إن الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وراء أعمال الشغب التي تشهدها إيران.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن شمخاني قوله في حديث مع قناة تلفزيون الميادين ومقرها بيروت ”سيتلقى السعوديون ردا غير متوقع من إيران وهم يعلمون كيف يمكن أن يكون خطيرا“.

ورفضت الولايات المتحدة التلميحات الإيرانية إلى أن المظاهرات من فعل قوى خارجية.

وأبلغ مسؤول أمريكي رويترز في وقت سابق أن مسؤولي المخابرات الأمريكية يعتقدون أن الاحتجاجات ليس أمامها فرصة تذكر للإطاحة بالحكومة.

وردا على تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليومية التي تشيد بالمحتجين قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الإيرانيين يتمتعون بحق الاحتجاج السلمي الذي حرم منه مواطنو الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.