المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

عشرات الآلاف يؤدون صلاة العيد في مخيمات العودة بغزة

عشرات الآلاف يؤدون صلاة العيد في مخيمات العودة بغزة
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 