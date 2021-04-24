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عشرات الآلاف يتحدون الاحتلال ويصلون في المسجد الأقصى

منشور 24 نيسان / أبريل 2021 - 08:42
75 ألف شخص "أدّوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى
75 ألف شخص "أدّوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى

فادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن نحو 75 ألف شخص أدوا، مساء يوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية المشددة.

وذكر بيان مقتضب صادر عن دائرة الأوقاف في القدس، أن 75 ألف شخص "أدّوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي منع المواطنين من الوصول إلى الأقصى المبارك".

كما أشير إلى أن آلافا من المقدسيين احتشدوا في الساحة المقابلة للمسجد الأقصى، وذلك للتنديد "بجرائم الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء شبعنا ومقدساتنا".

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