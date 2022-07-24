عشرات الآلاف يشاركون بتشييع جثماني شهيدي نابلس.. ولابيد: "سنهاجمهم في منازلهم"

شارك عشرات آلاف الفلسطينيين في مدينة نابلس، اليوم الأحد، في تشييع جثماني الشهيدين محمد بشار عزيزي، وعبد الرحمن جمال صبح، بعد أن ان ارتقيا جراء اشتباكات مسلحة عنيفة فجر اليوم بين قوات الاحتلال الاسرائيلي ومقاومين داخل البلدة القديمة.

وانطلق موكب الشهيدين من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية، باتجاه مثواهما الأخير في مقابر المدينة.

لابيد: سنبادر ونؤذيهم في منازلهم

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، صباح اليوم الأحد، إن حكومته “لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تنتظر إصابة وتعرض إسرائيليين للأذى بل ستبادر وتؤذيهم في منازلهم”.

جاء ذلك في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية تعقيباً على عملية الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس فجر اليوم والتي أدت لاستشهاد شابين وإصابة آخرين بجراح مختلفة.

وزعم لابيد أن “هؤلاء هم “الإرهابيون” الذين نفذوا سلسلة عمليات إطلاق نار”.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة، قد اقتحمت حي الياسمينة بالبلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل “الإنيرجا”، ما أدى الى استشهاد الشابين العزيزي وصبح، واصابة 10 مواطنين بالرصاص الحي أحدهم بحالة حرجة.

إبراهيم النابلسي

وقالت قناة “كان” العبرية، اليوم الاحد ، إن إبراهيم النابلسي كان هدفًا للاغتيال، ووصفت القناة ظهور النابلسي في الجنازة وهو يحمل سلاحًا ويودع أصدقاءه خلال تشييعهم، بدون أي خوف وفي وضح النهار محاطًا بمئات الفلسطينيين، في صورة تحدٍ لجيش الاحتلال.

وقالت "كان" ظهور المقاوم إبراهيم النابلسي، أثناء تشييع جثامين شهداء نابلس، مشيرة إلى أنه تحدى الجيش، الذي يبحث عنه وخصصت العملية العسكرية لأجله، بمشاركته في تشييع رفاقه الشهداء.