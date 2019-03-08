شهيد وعشرات الجرحى برصاص الاحتلال الاسرائيلي في غزة

عشرات الإصابات بالرصاص الحي شرق قطاع غزة

قالت مصادر طبية إن الشاب تامر خالد مصطفى عرفات (23 عاما) استشهد شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبّان شرق قطاع غزة.

أًصيب 42 فلسطينيا بالرصاص الحي، أحدهم وصفت جروحه بالخطيرة، وأربعة مسعفين بقنابل غاز مسيل للدموع بشكل مباشر، وصحفيان، وآخرون بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن قوات الاحتلال المتمركزة على مقربة من السياج الفاصل، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبّان شرق قطاع غزة، ما أدى لإصابة 24 مواطنا بالرصاص الحي، منهم سيدتان، و15 طفلا، وآخرين بالاختناق.

كما أصيب عدد من الأطباء والمسعفين بالاختناق، بعد استهدافهم بشكل مباشر بقنابل الغاز المسيل للدموع شرق مخيم البريج، وشرق خان يونس. وقالت وكالة وفا إن 4 مسعفين أصيبوا بجروح مختلفة نتيجة إصابتهم بشكل مباشر بقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.

واضاف أن صحفيين اثنيين أصيبا أيضا بالرصاص الحي خلال تغطيتهما المواجهات.