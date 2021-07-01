عشرات الإصابات في صفوف الشرطة السودانية خلال مسيرات احتجاجية

أعلنت رئاسة قوات الشرطة السودانية إصابة 52 فرد أمن خلال مسيرات نظمت الأربعاء في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لاحتجاجات شعبية واسعة خرجت للتنديد بـ”مجزرة فض الاعتصام” في الثالث من حزيران/ يونيو 2019.

وأوضحت رئاسة الشرطة في بيان مساء الأربعاء أن “هناك مجموعات حاولت الوصول إلى مرافق سيادية كالقصر الجمهوري وتصدت لها القوات بالقدر المناسب من وسائل فض الشغب”، مشيرة إلى أن “هذه المجموعات تعاملت بعنف مفرط تجاه قوات الشرطة”، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأكدت قوات الشرطة التزامها المبدئي بإنفاذ القانون في حماية الأرواح والحفاظ علي الممتلكات وأداء واجباتها بمهنية وتجرد، ودعت المواطنين إلى الالتزام بالنهج السلمي للتعبير المكفول لهم بنص الوثيقة الدستورية.

وخرجت الاحتجاجات وسط دعوات من بعض القوى لإسقاط الحكومة الانتقالية. (د ب أ)