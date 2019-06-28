عشرات الاصابات برصاص قوات الاحتلال في فلسطين

فتحت قوات الاحتلال نيران اسلحتها صوب الفلسطينيين الذين كانو يحتجون على سياسة الاحتلال وافادت مصادر عن اصابة 40 على الاقل برصاص اسرائيليين

غزة

وأفادت مصادر طبية بأن جنود الاحتلال فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة واطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين يتظاهرون سلمياً شرق مدينة غزة وشرق بلدة جباليا شمال القطاع والبريج وسطه وخان يونس ورفح جنوبه، ما أدى لإصابة 25 مواطنا بالرصاص وآخرين بالاختناق.

واشارت المصادر الى اصابة مصور صحفي و 6 مسعفين متطوّعين باعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، خلال قيامهم بواجبهم على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع.

الضفة الغربية

كما أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي المعدني المغلف بالمطاط في نابلس، شمال الضفة الغربية، وفق ما أفاد بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.

تظاهر مئات الفلسطينيين في بلدة العيسوية عقب صلاة الجمعة من مسجد الأربعين الكبير وسط القدس المحتلة، احتجاجا على استشهاد الشاب محمد عبيد مساء الخميس.

من جانبه، قال المحامي محمد محمود الذي يتابع قضية تسليم جثمان الشهيد محمد سمير عبيد، الذي ارتقى الليلة الماضية في البلدة، إن محكمة صلح الاحتلال لم تلزم الشرطة بتسليم جثمان الشهيد عبيد.

وأوضح أنها أمهلت الشرطة 48 ساعة لإقرار تسليم الجثمان من عدمه، مؤكا أنه سيتوجه إلى المحكمة العليا للمطالبة بتسليم الجثمان.

في سياق متصل، أكد شاهد عيان أن أحد جنود الاحتلال أطلق رصاصاته على الشهيد عبيد من مسافة الصفر، واختطفه الجنود وهو ينزف.

كما اندلعت مواجهات بين القوات الإسرائيلية وأهالي قرية عزموط شرق نابلس، الذين نظموا تظاهرة في أراضيهم المهددة بالمصادرة لصالح مشاريع استيطانية إسرائيلية.

وأعرب المشاركون عن تمسكهم بأراضيهم واستمرار الفعاليات المنددة بالاستيطان والرافضة لـ"ورشة البحرين" و"صفقة القرن" الأمريكية.