عشرات القتلى والجرحى في انهيار منصة خلال احتفال يهودي شمالي اسرائيل.. فيديوهات

أفادت مصادر طبية بمقتل واصابة العشرات فجر الجمعة، جراء انهيار منصة خلال احتفالات دينية يهودية حضرها الالاف في جبل الجرمق شمالي اسرائيل. وانهارت المنصة خلال احتفال الحشود بعيد الشعلة اليهودي.



وافاد الناطق بلسان خدمة الاسعاف الاسرائيلية (نجمة داود الحمراء) بان " الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج الطبي لعشرات المصابين ، من بينهم 15 بحالة حرجة . وتم استدعاء مروحيات لاخلاء المصابين".

واضاف الناطق "ان الحديث يدور عن اصابات نتيجة التزاحم وليست نتيجة انهيار. وتقدم الطواقم الطبية العلاج لحوالي 50 مصابا، من بينهم حوالي 20 مصابا باصابات حرجة".

وأشار الى انه "تم استدعاء ست مروحيات الى المكان تقوم باخلاء المصابين بالاضافة الى سيارات اسعاف تابعة لنجمة داود الحمراء والتي تنقل المصابين الى مستشفيي زيف في صفد والجليل في نهاريا".

אירוע רב נפגעים במירון בעקבות קריסת טריבונה. שורת פצועים בדרגות פציעה שונות, חלקם מחוסרי הכרה ובהחייאה. פרטים מלאים בהמשך - כאן בשרשור: pic.twitter.com/f1xoPRnvtD — שחר גליק (@glick_sh) April 29, 2021

وأ كد المتحدث باسم الجيش الإسرائي أن "مروحيات عسكية تشارك نقل الإصابات من موقع الحادث".

وافادت مصادر محلية عن سقوط ثلاثة قتلى على الاقل جراء انهيار المنصة.

وعلى إثر الحادث، شرعت الشرطة الإسرائيلية في إجلاء الزائرين من الجبل وتفريقهم، وتم إيقاف الحافلات ووصول الزوار إلى الجبل.



View this post on Instagram A post shared by عالم فلسطين (@palestine.world) وعقب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على الحادث بالقول: " كارثة مفجعة في جبل ميرون. نصلي جميعنا من أجل شفاء المصابين. أريد أن أشد على ايدي قوات الانقاذ الذين يعملون غفي المكان".

وعقب الناطق بلسان الاطفاء والانقاذ في لواء الشمال بالقول: "نتيجة ازدحام الناس في منطقة ايقاد الشموع في جبل ميرون، هناك عالقون الذين هم بحاجة الى الطواقم الطبية في المكان. تتواجد قوات كبيرة من قوات الاطفاء والانقاذ في منطقة ايقاد الشموع والتي بدأت العمل على تخليص عالقين مصابين ونقلهم الى الطواقم الطبية في المكان. ويتواجد عدد كبير من الناس في المكان ما يصعّب في اخلاء المصابين".

