عشرات الصواريخ تسقط على "تل أبيب" ومستوطنات الضفة الغربية

نفذت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، هجوما بعشرات الصواريخ على مناطق في تل أبيب، وقالت إنه رد على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين.

وأعلنت "كتائب الشهيد عز الدين القسام" قصفها قبل قليل منطقة مغتصبة "موديعين" غرب رام الله، وصرحت بأن ذلك "إهداء لأرواح شهداء الضفة المحتلة وانتقام لدمائهم".

وقالت: "نوجه الآن ضربةً صاروخية لأسدود بعشرات الصواريخ ردا على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين".

في الأثناء أطلقت السلطات الإسرائيلية صفارات الإنذار في تل أبيب، كما دعا الجيش الإسرائيلي سكان تل أبيب للدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

وأفادت معلومات بأن صواريخ أطلقت من قطاع غزة سقطت في محيط مطار بن غورين

كما أفادت وسائل إعلام بتعرض مستوطنتي شيلو وعيليه جنوب نابلس لهجمات صاروخية

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية فيديوهات من موقع الحادث، وأكدت وقوع أضرار مادية جراء سقوط الصاروخ، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح بالقدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ومنذ الاثنين الماضي بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات

רמת גן.

פגיעה ישירה ברכב.



رشقة صاروخية على منطقة وسط #إسرائيل 🇮🇱

مدينة رمات غان. pic.twitter.com/AuZdntTNM1 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) May 15, 2021

רמת גן כעת pic.twitter.com/mYPwVddRmD — לירי בורק (@lirishavit) May 15, 2021

ירי למרכז: אזעקות בגוש דן, תל אביב והשפלה — כאן חדשות (@kann_news) May 15, 2021