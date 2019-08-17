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عشرات الضحايا بانفجار في حفل زفاف بافغانستان

منشور 17 آب / أغسطس 2019 - 07:58
عشرات الضحايا بانفجار في حفل زفاف بافغانستان
عشرات الضحايا بانفجار في حفل زفاف بافغانستان

افادت وكالات انباء عن مقتل عشرات الاشخاص بينهم نساء واطفال في تفجير حفل زفاف في افغانستان 


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