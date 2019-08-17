منشور 17 آب / أغسطس 2019 - 07:58 عشرات الضحايا بانفجار في حفل زفاف بافغانستان افادت وكالات انباء عن مقتل عشرات الاشخاص بينهم نساء واطفال في تفجير حفل زفاف في افغانستان © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند عشرات الضحايا بانفجار في حفل زفاف بافغانستان تحرير 100 امراة مكسيكية والنساء يتظاهرن ضد اغتصاب الشرطة للقاصرات انطلاق التسجيل لانتخابات المجلس الاتحادي الاماراتي خان يرحب ببحث قضية كشمير في مجلس الامن لماذا فشلت واشنطن في تشكيل "تحالف بحري" في مضيق هرمز؟ للثوم أضرار مخيفة أكثر من فوائده المعروفة هكذا دمرت الخيانة الزوجية علاقة مشاهير بوليوود ببعضهم هذا الشبل من ذاك الأسد.. بنت شاروخان تخطو أولى خطواتها في عالم التمثيل "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل من شاروخان وغوري إلى أبهيشيك باتشان وآيشواريا راي.. اعرفي كيف عرض أبرز نجوم بوليوود الزواج على محبوباتهم؟