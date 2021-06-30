عشرات الضحايا بسبب الحر في اميركا كندا

اودت موجه الحر التي اجتاحت منطقة فانكوفر الكندية بحياة العشرات حيث سجلت البلاد أعلى درجة حرارة على الإطلاق مرة أخرى كما امتدت الموجة الى الولايات المتحدة الاميركية

ووفق احصائية لقى ما لا يقل عن 134 شخصا مصرعهم فجأة منذ يوم الجمعة، فى منطقة فانكوفر، وفقا للأرقام الصادرة عن إدارة شرطة المدينة وشرطة الخيالة الكندية الملكية.

موت مفاجئ بسبب الحر في كندا



وقالت إدارة شرطة فانكوفر وحدها، إنها استجابت لأكثر من 65 حالة وفاة مفاجئة منذ يوم الجمعة، والغالبية العظمى منها "مرتبطة بالحرارة"، حسبما نقلت شبكة "إس بي إس" الأسترالية.

وجاءت الوفيات في الوقت الذي سجلت فيه كندا رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة المرتفعة لليوم الثالث على التوالي، الثلاثاء، حيث وصلت إلى 49.5 درجة مئوية في ليتون، كولومبيا البريطانية، على بعد 250 كيلومترًا شرق فانكوفر.

من جانبه قال الرقيب ستيف أديسون: "فانكوفر لم تشهد مثل هذه الحرارة من قبل، وللأسف يموت العشرات من الناس بسببها". فيما قالت بلديات محلية أخرى إنها استجابت بدورها للعديد من مكالمات الموت المفاجئ، لكنها لم تعلن البيانات بعد.

الحر يجتاح اميركا



وامتدت موجة الحر التاريخية إلى مدن في شمال غرب الولايات المتحدة، ما أثار تعليقات ساخرة من جانب الرئيس جو بايدن حيال المشككين في قضية المناخ.

بايدن سأل: "هل تخيل أحد أن ذات يوم أثناء مشاهدته الأخبار، سيُقال إن درجة الحرارة تتجاوز 46 درجة مئوية في بورتلاند في ولاية أوريغون؟"، مضيفا: "46 درجة، لكن لا تقلقوا، ليس هناك احترار مناخي. ليس موجوداً. إنه من نسج خيالنا".

في بورتلاند (أوريغون) وسياتل (ولاية واشنطن) المعروفتين بمناخهما المعتدل والرطب، بلغت درجة الحرارة مستويات قياسية منذ بدء تسجيل درجات الحرارة عام 1940.

وسجلت 46,1 درجة مئوية في مطار بورتلاند الاثنين و41,6 درجة مئوية في مطار سياتل، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية.

وقالت السلطات إن ستة وفيات على الأقل حصلت في ولايتي واشنطن وأوريغون بسبب موجة الحر التي اجتاحت المنطقة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ومن بين المتوفين ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 51 و 77 عاما ماتوا بعد تعرضهم لضربة شمس، واثنان آخران أصيبا بارتفاع الحرارة المفرط.

2019 الاكثر سخونة

يتسبب تغير المناخ في زيادة تواتر درجات الحرارة القياسية. على الصعيد العالمي، كان العقد المنتهي في عام 2019 هو الأكثر سخونة على الإطلاق، وكانت السنوات الخمس الأكثر سخونة هي السنوات الخمس الماضية.

قال كبير الأطباء الشرعيين في مقاطعة كولومبيا البريطانية، التي تضم فانكوفر، إنها شهدت زيادة كبيرة في الوفيات المبلغ عنها حيث يشتبه في أن الحرارة الشديدة كانت سببا بها.