عشرات الضحايا في فيضانات اجتاحت بلجيكا

اسفرت الفيضانات غير المسبوقة التي اجتاحت بلجيكا عن مصرع 41 شخصاً، على الاقل وفق ما أعلن الثلاثاء رئيس حكومة منطقة والون، في جنوب البلاد والتي أصابها الضرر الأكبر.

وتتعرض البلاد الى موجة امكار كثيفة اسفرت ايضا عن مقتل 180 شخصاً في ألمانيا. وكانت الأمطار الغزيرة قد اجتاحت جنوب بلجيكا يومي 14 و15 يوليو.

ووفقاً للسلطات فإن الخسائر الناجمة عن الفيضانات تقدر بمئات الملايين من اليوروهات

وأعلن إليو دي روبو الثلاثاء تشكيل لجنة خاصة لإعادة الإعمار خلال مؤتمر صحفي مع عدة مسؤولين سياسيين. وستكون هذه الهيئة مسؤولة عن تنسيق تدابير الطوارئ وإعداد خطة إعادة الإعمار.

وألحقت الامطار الاخيرة، أضراراً بالمرافق العامة وبعض المنازل السكنيةوالسيارات.

وكانت حكومة منطقة والون قد وعدت بالفعل بتخصيص ملياري يورو لهذه المهمة الجسيمة. وحذر جان لوك كروك

ودمرت الفيضانات الطرق والسكك الحديد والمنازل وشبكة التيار الكهربائي، وهي أضرار لم يتم تقييمها بعد.

وأوضح أن شركات التأمين لا تزال في طور تقييم الأضرار، ومن المقرر أن يستغرق ذلك “عدة أيام، بل بضعة أسابيع”.

جدير بالذكر، أن الأمطار تجددت يومي السبت والأحد الماضيين، وضربت بعض المدن في إقليم والونيا.