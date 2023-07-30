عشرات القتلى بانفجار استهدف تجمعا لحزب إسلامي متشدد في باكستان

انفجرت عبوة ناسفة قوية الاحد، وسط تجمع لانصار حزب اسلامي متشدد في مقاطعة باجور بولاية خيبر بختونخوا شمال شرق باكستان المحاذية لحدود افغانستانن ما اسفر عن مقتل 39 شخصا على الاقل واصابة ما يزيد على مئة اخرين.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رياض انور وزير المال في الولاية تاكيده مقتل 39 شخصا نقلت جثثهم الى المستشفيات اضافة الى 123 مصابا حالة 17 منهم خطيرة.

ووقع الانفجار قبيل وصول مسؤول بارز في حزب "جمعية علماء الإسلام" المتشدد، والذي كان من المفترض ان يلقي كلمة في التجمع المقام في بلدة خار في باجور.

ويتزعم مولانا فضل الرحمن الحزب الذي يشكل جزءا من الحكومة الائتلافية، والمعروف بتأييده لحركة طالبان.

وياتي التجمع الذي اقامه حزب جمعية علماء الاسلام في اطار استعداداته للانتخابات التي ستجري لاحقا هذا العام.

