عشرات القتلى بفيضانات عارمة في الكونغو الديموقراطية

قالت مصادر محلية الجمعة، ان فيضانات عارمة ناجمة عن الامطار الغزيرة تسببت خلال اسبوع في مقتل اكثر من مئة شخص في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول محلي قوله في حصيلة غير نهائية، ان اكثر من 130 شخصا لقوا مصرعهم في الفيضانات التي شهدها إقليم جنوب كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية على الحدود مع رواندا.

وقال أرشيميد كارهيبوا مساعد حاكم المنطقة ان الفيضانات تسببت في غرق قرى بمنطقة كاليهي على الشواطئ الغربية لبحيرة كيفو التي تشكل الحدود بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتواصلت الجمعة عمليات البحث عن مفقودين في القرى الأكثر تضررا، ومن بينها بوشونغو ونياموكوبي وشابوندو.

وخلافا للحصيلة الرسمية، قال النائب عن كاليهي فيتال موهيني لإذاعة محلية ان الحصيلة تتجاوز 150 قتيلان مشيرا كذلك الى عدد كبير من المفقودين و"أضرار مدمرة".

وأفاد أحد عناصر فرق الإسعاف عصر الجمعة، بان عمليات البحث لا زالت مستمرة، في وقت قالت وسائل اعلام ان حصيلة الضحايا تحاوزت 175 قتيلا، وهي مرشحة للارتفاع.