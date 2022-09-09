عشرات القتلى بهجوم لداعش على بلدة شمالي مالي

شن تنظيم داعش هجوما على بلدة شمالي مالي استهدف "تصفية حسابات" له مع مجموعات مسلحة بعضها جهادية في البلدة ومحيطها، ما اسفر عن مقتل عشرات المدنيين.

وتضاربت المعلومات حول عدد القتلى الذين سقطوا في بلدة تالاتاي التي غالبا ما تشهد معارك منذ بدء النزاع في مالي عام 2012 بسبب صعوبة الوصول اليها لموقعها عند تلاقي مناطق نفوذ مجموعات مسلحة مختلفة.

ففيما قال مسؤول محلي ان أكثر من 45 مدنيا قتلوا حين سيطر التنظيم على البلدة، الا ان قياديا في حركة تحرير أزواد، إحدى المجموعات المسلحة الضالعة في المعارك، تحدث عن 30 قتيلا.

واشار المصدران الى ان مسلحي داعش أحرقوا السوق وعددا من المساكن، وتسببوا بنزوح للمدنيين.

ووصف احد عاملي الاغاثة الوضع على الأرض بانه في غاية الصعوبة، مضيفا ان "الجرحى يموتون بسبب عدم تلقيهم الرعاية".