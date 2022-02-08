عاجل: عشرات القتلى في اشتباكات على الحدود السعودية اليمنية

قتل 32 جنديًا على الأقلّ وجُرح أكثر من مئة شخص خلال الـ 72 الماضية على الحدود السعودية اليمنية في اشتباكات بين الجيش السعودي والحوثيين، حسبما قالت مصادر عسكرية الثلاثاء.

وقالت وكالة الانباء الفرنسية نقلا عن مصادر عسكرية ان 32 عسكريا من القوات الحكومية اليمنية، بينهم 4 ضباط، قتلو خلال هجوم السبت على منطقة حرض في محافظة حجة

ونقلت تأكيدها أن الهجوم الذي وقع في شمال اليمن قرب الحدود مع السعودية، أسفر أيضا عن 100 جريح على الأقل في صفوف العسكريين، وأن المواجهات لا تزال مستمرّة حتى اليوم الثلاثاء.

#حرض_تتحرر

اليوم حرض وغدا حجة وشمال الحديدة وباجل وصنعاء لا يوجد مستحيل أمام إرادة وعزيمة أبطالنا.. السلام والأمم المتحدة كانت لهم فرصة كبيرة طوال ٧سنوات عجاف لكنهم لم يستغلونها ولن يترك الشعب يموت في ظل وجود عصابة إرهابية لا تؤمن بالسلام وحق الآخرين بالعيش وحكم أنفسهم بانفسهم pic.twitter.com/hNjrfiJOYv — 🇾🇪 أحمد الشميري.. ahmed alshmeri (@a_shmeri) February 8, 2022

وبحسب ما صرح به مسؤول عسكري حكومي للوكالة، فقد لقي 56 مقاتلا حوثيا حتفهم في المواجهات والغارات الجوية للتحالف فيما فشلت

القوات الموالية للحكومة من استعادة منطقة حرض، لكنها تمكنت من تطويقها

#الجيش_اليمني_الجيش_السعودي

يقاتلوا مليشيا الحوثي الأرهابية بكل شجاعة وبسالة وقوة وعزيمة وصلابة ،

من يساندوا ويدعموا جماعة إرهابية إيرانية شيعية فارسية مجوسية نقول لهم لن تمرو مرور الكرام أيها الجبناء الأنذال بيننا الأيام والأيام دول ..#حرض_تتحرر pic.twitter.com/eAecCGxEKx — أبو عمر ⁦🇾🇪⁩ الغبسي (@algobasi1) February 4, 2022



ويشهد اليمن حربًا متواصلة منذ 2014 بين القوات الحكومية والحوثيين المدعومين من إيران الذين سيطروا على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء. وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم القوات الحكومية اعتبارًا من 2015.

وتدور الحرب في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء منذ العام 2014. وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة، بينما تعاني البلاد من أزمة إنسانية حادة.