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عاجل: عشرات القتلى في اشتباكات على الحدود السعودية اليمنية

منشور 08 شباط / فبراير 2022 - 03:52
اشتباكات على الحدود السعودية اليمنية
اشتباكات على الحدود السعودية اليمنية

قتل 32 جنديًا على الأقلّ وجُرح أكثر من مئة شخص خلال الـ 72 الماضية على الحدود السعودية اليمنية في اشتباكات بين الجيش السعودي والحوثيين، حسبما قالت مصادر عسكرية الثلاثاء.

وقالت وكالة الانباء الفرنسية نقلا عن مصادر عسكرية ان 32 عسكريا من القوات الحكومية اليمنية، بينهم 4 ضباط، قتلو خلال هجوم السبت على منطقة حرض في محافظة حجة

 ونقلت  تأكيدها أن الهجوم الذي وقع في شمال اليمن قرب الحدود مع السعودية، أسفر أيضا عن 100 جريح على الأقل في صفوف العسكريين، وأن المواجهات لا تزال مستمرّة حتى اليوم الثلاثاء.

 

 

وبحسب ما صرح به مسؤول عسكري حكومي للوكالة، فقد لقي 56 مقاتلا حوثيا حتفهم في المواجهات والغارات الجوية للتحالف فيما فشلت 

القوات الموالية للحكومة من استعادة منطقة حرض، لكنها تمكنت من تطويقها

 

 


ويشهد اليمن حربًا متواصلة منذ 2014 بين القوات الحكومية والحوثيين المدعومين من إيران الذين سيطروا على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء. وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم القوات الحكومية اعتبارًا من 2015.

وتدور الحرب في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء منذ العام 2014. وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة، بينما تعاني البلاد من أزمة إنسانية حادة.

كلمات دالة:حرضالحدود اليمنية السعوديةالتحالف العربيالحوثيايران

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