عشرات القتلى في اشتباكات قبلية بولاية غرب دارفور

قتل 48 شخصا على الأقل في اشتباكات بين مجموعات قبلية عربية وأفريقية بمنطقة كرينك بولاية غرب دارفور في السودان، وفق ما أكد مسؤول وأطباء، الإثنين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن والي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله أبكر قوله ان الاشتباكات بدأت "في سوق منطقة كرينك شرق الجنينة عاصمة الولاية بمشاجرة مساء أمس الأول وتطور الأمر وقتل ستة أشخاص".

وأضاف "أمس هاجمت مجموعات عربية أحياء مدينة كرينك واشتبكت مع القوات الحكومية وقتل أكثر من أربعين شخص"،

ومن جهتها، أكدت لجنة الأطباء المستقلة مقتل 48 شخصا بالرصاص.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن تقارير أولية تفيد بوقوع 48 حالة وفاة بالرصاص الحي وعدد كبير من الإصابات، بعضها حرج، نتيجة الصراع الدامي في منطقة كرينك على بعد 75 كم شرقي مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.

ودعت أهالي المنطقة إلى تحكيم صوت العقل وتفويت الفرصة على الساعين إلى إحداث فوضى في البلاد.

وأعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، في تغريدة الأحد، عن وصوله إلى الإقليم في زيارة عاجلة، بسبب تصاعد النزاعات القبلية.

ومن آن إلى آخر، تشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالا دمويا بين قبائل عربية وإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

وفي سياق متصل، أكد مجلس السيادة السوداني ضرورة التصدي للانفلاتات التي تحدث في بعض الولايات من مجموعات تسعى لخلق حالة من عدم الاستقرار وبث الرعب بين المواطنين.

وعقد المجلس اجتماعا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحث الأحداث التي وقعت ببعض المناطق بولايات دارفور وكردفان وأدت لسقوط عدد من الضحايا واتلاف للممتلكات.

وقالت عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك، في تصريح صحفي، إن مجلس السيادة أبدى أسفه لوقوع مثل هذه الأحداث.

وأضافت أن المجلس وجه المجلس بفرض مزيد من الضوابط والسيطرة على الأوضاع في تلك المناطق فرضا لهيبة الدولة وسيادة حكم القانون والحد من تدفق السلاح من بعض دول الجوار المأزومة ووقف أنشطة التجارة غير المشروعة.