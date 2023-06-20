عشرات القتلى في مجزرة داخل سجن للنساء بهندوراس

اسفرت مواجهات اندلعت بين عصابات داخل سجن للنساء في هندوراس الثلاثاء، عن سقوط اكثر من اربعين قتيلا قضى معظمهم حرقا بحسب ما اعلنت الشرطة.

وقال ادغاردو باراهونا المتحدث باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية ان المواجهات في السجن الذي يبعد في 25 كيلومترا الى الشمال من العاصمة تيغوسيغالبا، خلفت 41 قتيلا، ودون ان يوضح ما اذا كان القتلى جميعهم من السجينات.

وسقط هذا العدد الكبير من القتلى بعدما اقتحمت عصابة سجينات مبنى لعصابة منافسة في سجن سينترو فمينينو دي أدابتاسيون سوشيال للنساء، واضرمت النار فيه ما ادى الى تدميره بالكامل والقضاء على من كانوا داخله.

وقالت السلطات انها عثرت على نحو 25 جثة محترقة داخل المبنى، وانها تعمل على تحديد هوية الجثث.

#ATENCION …. motín en una cárcel de mujeres de Honduras deja al menos 41 reclusas muertas…. El gobierno hondureño declara emergencia en el centro penitenciario para movilizar fuerzas y controlar el amotinamiento

pic.twitter.com/mlc6JlDbnq — César Moreno (@CesarMorenoH) June 20, 2023

وتوعدت وزارة الامن في هندوراس برد قاس على اعمال الشغب، واعلنت "حالة طوارئ" نشرت معها اعدادا كبيرة من عناصر الجيش والشرطة وطواقم الاطفاء في محيط السجن الذي توافدت اليه اسر السجينات.

وسبق ان شهدت سجون في هندوراس مواجهات دامية بين العصابات خلفت عشرات القتلى، ووقع اعنفها عام 2012، وخلف نحو 350 قتيل.