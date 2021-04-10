عشرات القتلى في معارك قرب مأرب اليمنية

قتل اكثر من 50 مقاتلا من الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين المدعومين من نظام ايران في معارط ضارية قرب مدينة مأرب اليمنية، آخر معاقل الحكومة المعترف بها في شمال اليمن.

وقالت تقارير ان 53 مقاتلا بينهم 22 من القوات الموالية للسلطة لقو حتفهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية على ما أفاد مسؤولون عسكريون موضحين إنّ المعارك تركّزت عند جبهتي الكسارة والمشجح شمال غرب المدينة الواقعة على بعد 120 كيلومترا شرق العاصمة صنعاء، بعد محاولة المتمردين الحوثيين تحقيق تقدم.

وذكر المسؤولون العسكريون أن المعارك احتدمت في الساعات الماضية، معلنين مقتل 22 من القوات الحكومية بينهم 5 ضباط وإصابة العشرات، إلى جانب مقتل 31 من المتمردين الحوثيين.

منذ عام ونيّف يحاول الحوثيون المدعومون من إيران السيطرة على مدينة مأرب الواقعة في محافظة غنية بالنفط بهدف وضع أيديهم على كامل الشمال اليمني.

وبعد فترة تهدئة، استأنف الحوثيون في الثامن من فبراير هجومهم على القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية في أفقر دول شبه الجزيرة العربية منذ مارس 2015.

ويسعى الحوثيون للسيطرة على مأرب قبل الدخول في أي محادثات جديدة مع الحكومة المعترف بها خصوصا في ظل ضغوط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للدفع باتجاه الحل السياسي.