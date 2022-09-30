عشرات القتلى في هجوم انتحاري على مركز تعليمي للشيعة في كابل

قتل اكثر من 20 شخصا في العاصمة الأفغانية كابل، في هجوم انتحاري استهدف مركز "كاج" التعليمي في منطقة "داشتي بارشي" في الجزء الغربي من المدينة ووجهت اصابع الاتهام الى تنظيم داعش الذي تبنى عمليات مماثلة في السابق

وحسب المعطيات فقد كان الطلبة في المركز يأدون امتحان جامعي تطبيقي واظهرت وسائل التواصل الاجتماعي انتشار الجثث والدماء منتشرة في المكان

وتنتمي غالبية سكان المنطقة إلى أقلية الهزارة العرقية، (الشيعة) التي تعرّضت لهجمات عدة في اوقات سابقة حيث يقوم المركز "كاج"بتدريس الطلاب الذكور والإناث.

وتعرّضت مدرسة للفتيات في داشتي بارشي لهجوم انتحاري اسفر عن 100 قتيل ومئات الجرحى.

وأدان المتحدث باسم وزارة الداخلية في حركة طالبان عبد النافي تاكور، التفجير. وقال تاكور إن الهجوم على أهداف مدنية "يثبت إجرام العدو اللاإنساني، وغياب المعايير الأخلاقية".