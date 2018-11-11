مقتل 61 مقاتلا من الطرفين في معارك الحديدة في اليمن

أعلنت مصادر عسكرية وطبية الأحد، أن 61 مقاتلا من الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية قتلوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة في المعارك في مدينة الحديدة (غرب) التي يستهدفها هجوم تشنه القوات الحكومية المدعومة من السعودية.

وقالت مصادر طبية في الحديدة، إن 43 من المتمردين الحوثيين وتسعة جنود في القوات الموالية للحكومة قتلوا. وتحدث مصدر طبي في المخا جنوب الحديدة عن وصول جثث تسعة مقاتلين آخرين في القوات الحكومية. وذكر مصدر في المستشفى العسكري في الحديدة أن عشرات الجرحى الحوثيين نقلوا الى مستشفيات في صنعاء وإب. (أ ف ب)