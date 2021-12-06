عشرات القتلى من الحوثيين خلال ضربات للتحالف في مأرب

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الإثنين، انه نفذ 47 عملية استهداف ضد المتمردين الحوثيين في محافظة مأرب خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، أسفرت عن مقتل 280 منهم.

ولم يعلق الحوثيون على اعلان التحالف الذي اوردته وكالة الأنباء السعودية، لكن قناة "المسيرة" الفضائية التابعة لها، قالت إن "طيران التحالف شن 130 غارة جوية خلال الأيام الخمسة الماضية على 8 محافظات يمنية".

وذكرت القناة، أن الغارات "تسببت بمقتل وإصابة قرابة 50 مواطنا بينهم أطفال"، وأن "26 غارة منها استهدفت الأعيان المدنية في أربعة أحياء سكنية بأمانة العاصمة صنعاء".

ولم يصدر رد رسمي فوري من التحالف العربي حول حديث القناة عن مقتل مدنيين وأطفال في غاراته، إلا أنه يؤكد عادة أنه يتخذ إجراءات وقائية لتجنب تضرر المدنيين والأعيان المدنية.

وخلال الأيام الماضية، كثف التحالف (تقوده السعودية) من ضرباته الجوية على المناطق الخاضعة لسيطرة "الحوثي"، لاسيما بالعاصمة صنعاء ومأرب، استجابة لما يعتبرها "تهديدات" من قبل الجماعة على الأراضي السعودية واليمنية.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.