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عشرات القتلى من "سوريا الديمقراطية" في هجمات لداعش شرق دير الزور

عشرات القتلى من "سوريا الديمقراطية" في هجمات لداعش شرق دير الزور
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