عشرات القتلى والاصابات بإنقلاب حافلة تقل مهاجرين في تركيا

لقي 15 شخصًا حتفهم وأصيب 28 آخرون بجروح، الخميس، في حادث سير لحافلة صغيرة تقل مهاجرين في محافظة فان التركية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء دوغان الخاصة.

وقالت الوكالة إن بين الضحايا نساء وأطفالًا، وجميعهم أجانب، موضحة أن الحادث وقع بالقرب من الحدود الإيرانية أثناء دخول المهاجرين بشكل غير قانوني إلى تركيا.

وكانت الحصيلة الأولى أشارت إلى وقوع 14 قتيلًا، لكن محافظ فان محمد أمين بيلماز أكد ارتفاع الحصيلة إلى 15، حسب ما نقلت عنه الوكالة نفسها.

وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

وظهر في صور تم تداولها عناصر من فرق الإنقاذ وهي تحيط بالحافلة المقلوبة في حقل على سفح تلة.

ووقع الحادث ظهر الخميس (التاسعة ت غ)، عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها، حسب ما نقلت وكالة دوغان.