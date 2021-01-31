  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. عشرات القتلى والجرحى بتفجير في ريف حلب (فيديو وصور)

عشرات القتلى والجرحى بتفجير في ريف حلب (فيديو وصور)

منشور 31 كانون الثّاني / يناير 2021 - 01:57
انفجار سيارة مفخخة في مدينة اعزاز شمالي
انفجار سيارة مفخخة في مدينة اعزاز شمالي

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 39 على الاقل اليوم الأحد، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة اعزاز بريف حلب شمالي سوريا.

وأفاد مركز الدفاع المدني وفرق الإسعاف في ريف حلب، بانفجار سيارة مفخخة على مقربة من المركز الثقافي في مدينة اعزاز، الخاضعة لسيطرة مليشيات "الجيش الحر" الموالية لتركيا 

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن ستة أشخاص لقوا مصرعهم في الانفجار، من من بينهم امرأتان وطفلة.

في غضون ذلك، أصيب ما لا يقل عن 39 مدنيا، بعضهم في حالة خطرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الضحايا.

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا انفجارات متتالية تتسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وأظهرت صورة من موقع الهجوم، ارتفاع ألسنة النيران في المكان، إلى جانب آثار واسعة للدمار بينما يسير الناس في أكثر من اتجاه من جراء الهلع.

وفي نوفمبر الماضي، أسفر انفجار سيارة مفخخة في اعزاز عن مصرع 11 شخصا وجرح خمسة عشر آخرين، فيما لحقت أضرار كبيرة بالمحلات المجاورة.

يذكر انه اعلنت مصادر محلية امس السبت مقتل وجرح عدد من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة في المنطقة الصناعية بمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل غرفة عمليات “غصن الزيتون” بريف حلب الشمالي الغربي.

وافاد "المرصد السوري" المعارض انه قتل 5 مدنيين بينهم3 طفل وإصيب أكثر من 25 آخرين بجراح متفاوتة، كحصيلة أولية، ويعد حي الصناعة من المناطق المكتظة بالمدنيين والمارة ويتواجد فيها الكثير من المحال التجارية، كما يذكر أن هذا أعنف انفجار وأول مفخخة تضرب عفرين منذ بداية العام الجديد 2021.

ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا، لقي أكثر من 400 ألف شخص مصرعهم في سوريا، بحسب أرقام "منظمة هيومان رايتس ووتش"، بينما وصل عدد طالبي اللجوء في الخارج إلى خمسة ملايين.

في غضون ذلك، نزح أكثر من 6 ملايين شخص عن بيوتهم، هربا من ضراوة الحرب في مناطقهم، وسط أوضاع إنسانية صعبة.

لمتابعتنا على مواقع التواصل:

فيسبوك

تويتر

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...