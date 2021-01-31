عشرات القتلى والجرحى بتفجير في ريف حلب (فيديو وصور)

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 39 على الاقل اليوم الأحد، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة اعزاز بريف حلب شمالي سوريا.

وأفاد مركز الدفاع المدني وفرق الإسعاف في ريف حلب، بانفجار سيارة مفخخة على مقربة من المركز الثقافي في مدينة اعزاز، الخاضعة لسيطرة مليشيات "الجيش الحر" الموالية لتركيا

#عاجل | ارتفاع عدد ضحايا السيارة الملغمة التي فجرت وسط مدينة #اعزاز إلى 6 بينهم سيدتان وطفلة#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/gZpyRXRK92 — تلفزيون سوريا (@syr_television) January 31, 2021

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن ستة أشخاص لقوا مصرعهم في الانفجار، من من بينهم امرأتان وطفلة.

في غضون ذلك، أصيب ما لا يقل عن 39 مدنيا، بعضهم في حالة خطرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الضحايا.

مراسلنا: ارتفاع عدد ضحايا انفجار السيارة المفخخة في مدينة إعزاز شمال حلب إلى 6 بينهم نساء وأطفال pic.twitter.com/0kp0nRbGcQ — Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) January 31, 2021

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا انفجارات متتالية تتسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وأظهرت صورة من موقع الهجوم، ارتفاع ألسنة النيران في المكان، إلى جانب آثار واسعة للدمار بينما يسير الناس في أكثر من اتجاه من جراء الهلع.

ارتقاء 6 أشخاص في حصيلة أولية وإصابة نحو 25 آخرين نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة اعزاز بريف حلب.

الصور تُظهر آثار الدمار في المحال التجارية وممتلكات المدنيين pic.twitter.com/MXQZzQKzlc — ثائر المحمد (@tha7yir) January 31, 2021

وفي نوفمبر الماضي، أسفر انفجار سيارة مفخخة في اعزاز عن مصرع 11 شخصا وجرح خمسة عشر آخرين، فيما لحقت أضرار كبيرة بالمحلات المجاورة.

استشهاد 5 مدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة قرب المركز الثقافي بوسط مدينة #إعزاز شمال حلب pic.twitter.com/gzuaZMiHhq — yazan (@yazansyri) January 31, 2021

يذكر انه اعلنت مصادر محلية امس السبت مقتل وجرح عدد من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة في المنطقة الصناعية بمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل غرفة عمليات “غصن الزيتون” بريف حلب الشمالي الغربي.

وافاد "المرصد السوري" المعارض انه قتل 5 مدنيين بينهم3 طفل وإصيب أكثر من 25 آخرين بجراح متفاوتة، كحصيلة أولية، ويعد حي الصناعة من المناطق المكتظة بالمدنيين والمارة ويتواجد فيها الكثير من المحال التجارية، كما يذكر أن هذا أعنف انفجار وأول مفخخة تضرب عفرين منذ بداية العام الجديد 2021.

ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا، لقي أكثر من 400 ألف شخص مصرعهم في سوريا، بحسب أرقام "منظمة هيومان رايتس ووتش"، بينما وصل عدد طالبي اللجوء في الخارج إلى خمسة ملايين.

في غضون ذلك، نزح أكثر من 6 ملايين شخص عن بيوتهم، هربا من ضراوة الحرب في مناطقهم، وسط أوضاع إنسانية صعبة.

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