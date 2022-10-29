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عشرات القتلى خلال تدافع بحفل هالوين في كوريا الجنوبية (فيديو)

منشور 29 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 05:14
عشرات القتلى والجرحى في تدافع خلال حفل هالوين في كوريا الجنوبية

البوابة- أسفر تدافع خلال احتفالات الهالوين في عاصمة كوريا الجنوبية سيول عن مقتل واصابة العشرات غالبيتهم بسكتات قلبية، بحسب ما اعلنته الشرطة ومصادر طبية.

وقال مسؤولون ان 120 شخصا على الاقل لقوا مصرعهم في التدافع الذي وقع في شارع ضيق بمنطقة إيتايون الترفيهية في سيول وهي مكان احتفال رئيسي.

واضاف المسؤولون ان اكثر من مئة اخرين اصيبوا جراء انحشار الحشود التي تقدر بعشرات الالاف في هذا الشارع.

ونقلت وسائل اعلام في وقت سابق عن السلطات قولها ان 59 شخصا على الاقل لقوا مصرعهم جراء اصابتهم بسكتات قلبية او بالاختناق، كما اصيب اكثر من 150 اخرين بعد تعرضهم لسكتة قلبية.

""لقطة تظهر طابورا لجثث القتلى في كارثة الهالوين في كوريا الجنوبية
لقطة تظهر طابورا لجثث القتلى في كارثة الهالوين في كوريا الجنوبية

 

واكد الدفاع المدني لاحقا تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية ادت الى وفاتهم، بينما سحق عدد اخر حتى الموت.

وأظهرت تسجيلات فيديو عمال الطوارئ ومدنيين وهم يقومون بمحاولة تقديم الإنعاش القلبي الرئوي لاشخاص ممددين على الارض، فيما يبدو اشخاص مصابون وقد جرت تغطيتهم ببطانيات صفراء.

وبحسب وسائل اعلام، فقد توافد نحو 100 ألف شخص الى شوارع إتايوان لحضور احتفالات الهالوين، والتي كانت الأكبر منذ سنوات بعد تخفيف قيود وباء كورونا.

واعلن المكتب الرئاسي ان رئيس البلاد يون سوك يول، وجه بارسال فريق للمساعدة الطبية في حالات الكوارث إلى موقع الحادثة، وتأمين أسرة في المستشفيات وتنفيذ عمليات الإنقاذ والعلاج السريع.

كلمات دالة:كوريا الجنوبيةهالوينسيولتدافعسكتة قلبية

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