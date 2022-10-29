عشرات القتلى خلال تدافع بحفل هالوين في كوريا الجنوبية (فيديو)

البوابة- أسفر تدافع خلال احتفالات الهالوين في عاصمة كوريا الجنوبية سيول عن مقتل واصابة العشرات غالبيتهم بسكتات قلبية، بحسب ما اعلنته الشرطة ومصادر طبية.

وقال مسؤولون ان 120 شخصا على الاقل لقوا مصرعهم في التدافع الذي وقع في شارع ضيق بمنطقة إيتايون الترفيهية في سيول وهي مكان احتفال رئيسي.

واضاف المسؤولون ان اكثر من مئة اخرين اصيبوا جراء انحشار الحشود التي تقدر بعشرات الالاف في هذا الشارع.

قبل قليل - كوريا الجنوبية:

وفاة 50 شخص بسبب سكتة قلبية مفاجئة و إصابة اكثر من 80 - نتيجة تدافع داخل ازدحام شديد أثناء الاحتفالات بالهالوين



pic.twitter.com/GIXHcIlTUs — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) October 29, 2022

ونقلت وسائل اعلام في وقت سابق عن السلطات قولها ان 59 شخصا على الاقل لقوا مصرعهم جراء اصابتهم بسكتات قلبية او بالاختناق، كما اصيب اكثر من 150 اخرين بعد تعرضهم لسكتة قلبية.

لقطة تظهر طابورا لجثث القتلى في كارثة الهالوين في كوريا الجنوبية

واكد الدفاع المدني لاحقا تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية ادت الى وفاتهم، بينما سحق عدد اخر حتى الموت.

Breaking News: About 50 people reported hurt in stampede in South Korea



Emergency officials received at least 81 calls from people in the Itaewon area saying they were having difficulty breathing.#stampede 📍#Itaewon #SouthKorea #Halloween pic.twitter.com/FnoD7z9ot4 — Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) October 29, 2022

وأظهرت تسجيلات فيديو عمال الطوارئ ومدنيين وهم يقومون بمحاولة تقديم الإنعاش القلبي الرئوي لاشخاص ممددين على الارض، فيما يبدو اشخاص مصابون وقد جرت تغطيتهم ببطانيات صفراء.

وبحسب وسائل اعلام، فقد توافد نحو 100 ألف شخص الى شوارع إتايوان لحضور احتفالات الهالوين، والتي كانت الأكبر منذ سنوات بعد تخفيف قيود وباء كورونا.

#BREAKING: #SouthKorea's fire department said 81 people have breathing problems after the #stampede at Itaewon in #Seoul, South Korea Saturday night when over 100 thousand revellers crammed into the place for #Halloween celebrations.#SeoulStampede pic.twitter.com/QwyWcYTj43 — Media Warrior (@MediaWarriorY) October 29, 2022

واعلن المكتب الرئاسي ان رئيس البلاد يون سوك يول، وجه بارسال فريق للمساعدة الطبية في حالات الكوارث إلى موقع الحادثة، وتأمين أسرة في المستشفيات وتنفيذ عمليات الإنقاذ والعلاج السريع.