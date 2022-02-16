عشرات القتلى والجرحى في حادث سير مروع في السودان

اعلنت الشرطة السودانية مقتل 10 أشخاص على الاقل واصابة نحو 30 آخرين الأربعاء، في حادث سير وقع بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

وقالت الشرطة في بيان ان الحادث وقع بين حافلتين للركاب على طريق" الخرطوم- الفاشر" في منطقة بارا بولاية شمال كردفان.

وعزت اصطدامهما الى السرعة الزائدة حيث تسبب ذلك في انقلاب إحدى الحافلتين.

وسنويا، تودي حوادث السير في السودان بحياة المئات، وترجعها الحكومة إلى أسباب منها عدم صيانة الطرق والسرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

ووفق أحدث إحصاء رسمي، رصدت السلطات عام 2018 وقوع 9823 حادث سير تسبب 1314 منها بوفيات لم تُحدد.

وفي 2019، ارتفع عدد الوفيات والإصابات الناتج عن حوادث سير بنسبة 20.2 بالمئة مقارنة بعام 2018، وفق السلطات.