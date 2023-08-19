عشرات القتلى والجرحى في قصف صاروخي روسي على شمال اوكرانيا (فيديوهات)

وثقت تسجيلات فيديو لحظة سقوط وانفجار صاروخ باليستي روسي في وسط مدينة تشيرنيغيف شمالي أوكرانيا السبت، ما خلف سبعة قتلى الاقل واكثر من 110 جرحى.

واعلن إيغور كليمينكو وزير الداخلية الأوكراني ان 25 من المصابين تم نقلهم الى المستشفيات في اعقاب انفجار الصاروخ.

وجاء القصف بعيد انذار سلطات مدينة تشيرنيغيف السكان وطلبها منهم البحث عن اماكن امنة بعد رصد اطلاق الصاروخ، علما ان المدينة التي احتلتها روسيا لفترة وجيزة بعيد بدء الحرب العام الماضي لم تتعرض لهجمات كبرى في السابق.

واصاب الصاروخ ساحة ومسرحا وجامعة تقنية بحسب ما كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلغرام.

واضاف زيلينسكي الذي يزور السويد، ان القصف الروسي حول يوم سبت اعتيادي في المدينة الى يوم ألم وخسائر، مؤكدا سقوط قتلى وحرحى.

وقدم البلد الاسكندنافي الذي يزوره الرئيس الاوكراني ويوشك ان ينضم الى حلف شمال الاطلسي "الناتو"، آلاف المعدات والأسلحة المضادة للدبابات لكييف.

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هجوم صاروخي روسي عنيف على مركز تشيرنيهيف ، مما أدى إلى "نوم" الدفاع الجوي الغربي pic.twitter.com/My57kCGeUS — اخبار روسيا الاتحادية (@Su_35m) August 19, 2023

ودانت الامم المتحدة بشدة القصف الذي طال تشيرنيغيف، ووصفته المنسّقة الانسانية للمنظمة الدولية في اوكرانيا بانه "شنيع"، من حيث انه استهدف المدنيين في ساحة المدينة، وبينما كان بعضهم متوجها الى الكنيسة والبعض الاخر يتنزهون.

بوتين يجتمع بقادة الجيش

وجاء اطلاق الصاروخ على تشيرنيغيف، بالتزامن مع عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا في مدينة روستوف أون دون الجنوبية قرب الحدود الاوكرانية، مع قادة الجيش الذين يتولون الاشراف على الهجوم الذي تشنه موسكو في هذا البلد.

وقال الكرملين ان الاجتماع عقد في المقرّ العام للعملية العسكرية الخاصة حيث استمع بوتين من القادة الى تقارير حول سير المعارك، فيما نشرت وسائل اعلام رسمية صورا اظهرت انعقاد الاجتماع ليلا.

⚡️ مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط صاروخ روسي على مبنى في منطقة تشيرنيهيف الوسطى بأوكرانيا pic.twitter.com/JD3VBDiBdZ — مخطط الحرب (@r_24ksa) August 19, 2023

وفي مقطع فيديو بثته وكالة ريا نوفوستي، يظهر استقبال الجنرال غيراسيموف لبوتين الذي ترجل من سيارة جيب لدى وصوله الى مقر الاجتماع.

ونادرا ما زار الرئيس الروسي المناطق القريبة من الجبهة، وخصوصا مدينة روستوف أون دون التي كانت شكلت مسرحا رئيسا للتمرد الفاشل من قبل مجموعة فاغنر شبه العسكرية في حزيران/يونيو.

هجمات متبادلة بالمسيرات

وياتي اجتماع بوتين مع القادة العسكريين غداة تناوب كل من قوات موسكو وكييف الاعلان عن تحقيق تقدمات على جبهات في شرق وجنوب شرق اوكرانيا.

والسبت، اعلنت وزارة الدفاع الروسية احباط هجوم اوكرانية بطائرة مسيرة استهدف مطارا عسكريا في منطقة نوفغورود بين سان بطرسبرغ والعاصمة موسكو.

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.



Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023

واكدت الوزارة في بيان انها تمكنت من اسقاط المسيرة وهوي من نوع الهيليكوبتر على "بأسلحة خفيفة".

ولاحقا، اعلن الجيش الروسي احباط هجوم اخر بطائرة مسيرة استهدف مواقع في موسكو ومحيطها، موضحا انه تم اسقاط المسيرة في منطقة مهجورة في الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة باستخدام وسائل الحرب الالكترونية.

وبدورها، اعلنت قوات كييف انها اسقطت خلال الليل ما يصل الى 15 من اصل 17 طائرة مسيرة ايرانية الصنع اطلقها الجيش الروسي على منطقة كورسك خلال الليل.