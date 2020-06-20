عشرات القتلى والجرحى من الجيش السوري بتفجير في درعا

أكد مصدر عسكري سقوط قتلى وجرحى اليوم السبت جراء استهداف حافلة كان على متنها عشرات الجنود من الجيش السوري بعبوة ناسفة في محافظة درعا جنوب البلاد.

وأكد المصدر أن الحادث وقع على الطريق الواصل بين بلدتي كحيل والسهوة في ريف درعا الشرقي وأسفر عن سقوط ثمانية قتلى وعشرات الجرحى.

من جانبها، ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحافلة كانت تقل نحو 40 جنديا وسقط معظمهم بين قتلى وجرحى جراء الانفجار، وتعمل الفرق الطبية حاليا على نقل القتلى والمصابين إلى مشفى درعا الوطني ومشفى إزرع ومشفى بصرى الشام.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني تأكيده أن "اعتداء إرهابيا استهدف حافلة عسكرية للجيش السوري بشكل مباشر، ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء وأضرار كبيرة في منطقة الانفجار".