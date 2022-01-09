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عشرات القتلى والمصابين في حريق مبنى سكني في نيويورك (فيديو)

منشور 09 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:46
عشرات القتلى والمصابين في حريق مبنى سكني في نيويورك

لقي ما لا يقل عن 19 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 62 آخرين جراء حريق هائل اندلع الاحد، في مبنى سكني في نيويورك، بحسب ما أفاد رئيس بلدية المدينة ايريك ادامز.

ونقلت شبكة "سي أن أن" عن ادامز قوله ان 32 من المصابين في حالة خطرة.

وقال رئيس البلدية "هذا مريع، مريع. لحظة مؤلمة لمدينة نيويورك، وأثر هذا الحريق سيجلب مستوى من الألم العميق واليأس الى مدينتنا".

وشارك اكثر من مئتي رجل اطفاء في اخماد الحريق الذي اندلع في المبنى المؤلف من 19 طابقا.

وبدأ الحريق في شقة من طابقين في المستوى الثاني والثالث من المبنى ودمرها تماما.

وعثر على الضحايا المتوفين على الادراج في كافة الطوابق، وكان معظمهم قد اصيب بأزمات قلبية وبالاختناق. في حين يعاني غالبية المصابين من استنشاق الدخان.

ويقول المسؤولون إن الحريق تم إخماده فيما يواصل رجال الإطفاء العمل في الموقع.

ولا يزال التحقيق جاريا لكن مفوض الإطفاء قال إن الحريق غير مشبوه.

كلمات دالة:نيويورك

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