عشرات القتلى والمصابين في حريق مبنى سكني في نيويورك (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 19 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 62 آخرين جراء حريق هائل اندلع الاحد، في مبنى سكني في نيويورك، بحسب ما أفاد رئيس بلدية المدينة ايريك ادامز.

ونقلت شبكة "سي أن أن" عن ادامز قوله ان 32 من المصابين في حالة خطرة.

وقال رئيس البلدية "هذا مريع، مريع. لحظة مؤلمة لمدينة نيويورك، وأثر هذا الحريق سيجلب مستوى من الألم العميق واليأس الى مدينتنا".

وشارك اكثر من مئتي رجل اطفاء في اخماد الحريق الذي اندلع في المبنى المؤلف من 19 طابقا.

Approximately 200 fire department members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the #Bronx. There are currently 31 serious injuries to civilians. #BronxFire — Vikas Tripathi (@vikasjournolko) January 9, 2022

وبدأ الحريق في شقة من طابقين في المستوى الثاني والثالث من المبنى ودمرها تماما.

وعثر على الضحايا المتوفين على الادراج في كافة الطوابق، وكان معظمهم قد اصيب بأزمات قلبية وبالاختناق. في حين يعاني غالبية المصابين من استنشاق الدخان.

ويقول المسؤولون إن الحريق تم إخماده فيما يواصل رجال الإطفاء العمل في الموقع.

ولا يزال التحقيق جاريا لكن مفوض الإطفاء قال إن الحريق غير مشبوه.