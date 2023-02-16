عشرات القتلى والمفقودين في غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الليبية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عند غرق قارب للمهاجرين قباله السواحل الليبية والعثور على 11 جثة فيما لا يزال 73 مهاجرا على الأقل في عداد المفقودين، وتعتقد المنظمة انهم باتو في عداد الاموات

واعلنت المنظمة العثور على 7 ناجين عادوا إلى الشواطئ الليبية في ظل ظروف صعبة ، وقالت ان القارب ابحر من قصر الأخيار، على بعد حوالى 75 كلم شرق العاصمة طرابلس، حاملا نحو 80 شخصا متوجها إلى أوروبا.

وبهذه المأساة يرتفع عدد الوفيات وسط البحر الأبيض المتوسط منذ مطلع العام إلى 130 شخصا، في الوقت الذي لقي 1450 حتفهم غرقا عام 2022