عشرات القتلى والمفقودين في كارثة انهيار أرضي في الهند

تسبب انهيار ارضي وقع الخميس، في قرية بولاية ماهاراشترا غربي الهند في مقتل وفقدان عشرات الاشخاص، بحسب ما افادت الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث ومسؤولون.



وقالت الهيئة التي اوقفت عمليات الإنقاذ بسبب استمرار هطول الأمطار، إن 16 شخصًا على الاقل لقوا حتفه جراء الانهيار، محذرة من احتمال وقوع انهيارات ارضية اخرى في المنطقة.

لكن مشاركين في عمليات الانقاذ الجارية في منطقة رايغاد النائية والتي تتخللها تلال وغابات، ابدوا خشيتهم من ان يكون عدد الضحايا اكبر بكثير.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتطوع سانتوش كومار قوله انه تم حتى الان دفن 14 جثة، وان التقديرات تشير الى وجود ما يصل الى 70 جثة جراء الكارثة.

وشارك نحو الف عامل انقاذ في عمليات البحث التي تواصلت تحت امطار غزيرة بحسب نائب رئيس الوزراء بالولاية ديفيندرا فادنافيس، والذي اشار الى انقاذ سبعين شخصا في المنطقة المنكوبة التي يسكنها نحو مئتي شخص.

وفي وقت سابق قال الضابط في الشرطة هاريش كالسيكار إن خمسين شخصا ربما يكونون تحت الركام، ومن الصعوبة بمكان الوصول اليهم بسبب الامطار ووعوة المنطقة التي تحول دون ايصال المعدات الثقيلة المتخصصة في الانقاذ.

ومنذ الشهر الماضي، تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الامطار الموسمية في مصرع العشرات في الهند.