عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة للأردن، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات، ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.

جدّد عشرات المستوطنين الإثنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بمدينة القدس، بحراسة شرطية إسرائيلية.

وقال فراس الدبس مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن “114 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية”.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع، عدا الجمعة والسبت.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ عام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة للأردن، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات، ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.