عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. واعتقال أحد حراس المسجد

جنود من قوات الاحتلال في ساحات المسجد الاقصى

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أحد حراس المسجد الأقصى في القدس المحتلة، صباح الأحد، بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين لباحاته.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان مقتضب لها، أن عناصر من الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الحارس وسام الحشيم، من أمام مصلى “باب الرحمة”، في المسجد الأقصى.

وأضافت أن الحشيم، اعتقل لفتحه باب مصلى “باب الرحمة”، صباح الأحد.

وأوضح فراس الدبس، مسؤول الإعلام بدائرة الأوقاف، أن 38 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من “باب المغاربة”.

وباب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى، الذي تتم من خلاله الاقتحامات وتسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية منذ احتلال القدس عام 1967.

وأضاف الدبس، أن الشرطة الإسرائيلية، وعناصرها من القوات الخاصة، أمّنت للمستوطنين الحماية حتى خرجوا من “باب السلسلة”.

وتقوم الشرطة الإسرائيلية بإدخال مجموعات من المستوطنين بشكل يومي (باستثناء الجمعة والسبت) للمسجد الأقصى، وعلى فترتين؛ صباحية تستمر لمدة أربع ساعات، ومسائية (بعد انتهاء المسلمين من صلاة الظهر) ولمدة ساعة.