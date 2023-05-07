عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد من قبل باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية وسط حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت وكالة شهاب الاخبارية المحلية أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين برفقة عضو الكنيست السابق يهودا غليك والمعروف عنه تشدده وتطرفه وقاموا بجولات استفزازية داخل المسجد الأقصى الشريف كما قاموا بأداء طقوسا تلمودية في باحاته.

وفرت قوات الشرطة الاحتلال الاسرائيلي قيود مشددة على دخول المواطنين الفلسطينيين، ومنعت دخول بعض الشبان.

ويتعرض أن المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية من الشرطة الإسرائيلية، وذلك على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت.

بحماية قوات الاحتلال .. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/W6YSlw48iH — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 24, 2023

وتزداد الاقتحامات للمسجد خلال فترات الأعياد والمناسبات اليهودية، في محاولة إسرائيلية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى المبارك.

