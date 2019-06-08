عشرات المستوطنين ينوون الرحيل عن حدود غزة

تنوي 10 عائلات من المستوطنين الاسرائيليين الرحيل من المنطقة المحاذية لقطاع غزة بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة.

وقال المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف" انه تبلغ بنية هذه العائلات للمغادرة قبل بداية الصيف الحالي.

وياتي قرار هذه الاسر بعد وقوع عشر جولات من القتال بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية خلال الأشهر الأخيرة عايشتها هذه العائلات، دفعتها لأن تقرر مغادرة المنطقة، التي يقيم فيها حاليا حوالي 70 ألف إسرائيلي في 50 بلدة.

وذكرت القناة الإسرائيلية أنه في أعقاب هذا التطور، باتت لدى المجلس مخاوف كبيرة من أن تؤدي الخطوة إلى موجة رحيل أكبر.

والتقى رئيس الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي أمس الجمعة مع رؤساء السلطات المحلية في سديروت والمناطق الإسرائيلية المحيطة بالقطاع لأول مرة منذ توليه منصبه، وتعهد أمامهم بضرورة إيقاف ما أسماه بـ "إرهاب البالونات". وتطرق كوخافي أيضا للتسوية مع حماس، وقال: "انخفاض كمية البالونات الحارقة وانخفاض أحداث العنف على الجدار ليس صدفة"، مضيفا: "نحن نفضل أن نعطي (التهدئة) الفرصة بدل السماح بتدهور الأوضاع الأمنية".