عشرات المقاتلات الاسرائيلية تشارك في تدريبات تحاكي هجوما على ايران

قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" الثلاثاء، ان عشرات المقاتلات شاركت في تدريب عسكري حضره ضابط أميركي رفيع وحاكى هجوما جويا على مواقع إيرانية.

واوضحت الهيئة ان "ضابطا أمريكيا رفيعا حضر تدريبا لسلاح الجو الإسرائيلي حاكى هجوما على أهداف بعيدة بينها مواقع إيرانية"، مضيفة ان "هذا التدريب العسكري السري جرى قبل أسبوعين باستخدام عشرات المقاتلات".

وأوضحت الهيئة أن "التدريب الذي شمل حضورا أمريكيا في أماكن لا يتاح فيها أي تواجد لجهة أجنبية، يوحي بأهمية كبيرة، حيث عرض الجيش الإسرائيلي قدراته العملياتية بشأن هجوم ضد إيران أمام أعين الأمريكيين".

وأكدت مصادر مطلعة للهيئة أن "التدريب شمل عدة سيناريوهات، بينها التزود بالوقود جوا، هجوم على هدف طويل المدى والتعامل مع صواريخ أرض - جو".

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت اعرب الثلاثاء، عن أمله في أن المحادثات النووية بين القوى العالمية وإيران "ستنتهي دون اتفاق، لأن هذا الاتفاق يضر بإسرائيل".

وقال: "إن رفع العقوبات وإغراق النظام الإيراني بمليارات الدولارات يعني المزيد من الصواريخ والمزيد من الطائرات بدون طيار والمزيد من الخلايا الإرهابية والمزيد من الهجمات الإلكترونية وعمليات الدعاية".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحرس الثوري الإيراني ووكلاءه يهاجمون عدة دول إقليمية أثناء استمرار محادثات فيينا.

وقال: "هذا هو تعريف المفاوضات تحت النار، هذا ابتزاز".

وأضاف: "إن استراتيجية إسرائيل للرد على إيران ستظل قائمة بغض النظر عن النتائج في فيينا، لأنه حتى مع وجود اتفاق، نعتقد أن الإيرانيين سيظلون هم الإيرانيين".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إذا تم توقيع اتفاق وتجديد تدفق الدولارات، فإننا جميعًا نفهم أن العدوان الإيراني سيزداد في المنطقة فقط".

وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أكد الاثنين أنه: "لا يمكن الاستمرار بالمباحثات إلى الأبد بسبب وتيرة التقدم بالبرنامج النووي الإيراني".

وأضاف: "أوضحنا هذا الأمر للإيرانيين ولباقي الدول العظمى، لم يتبقى أسابيع إضافية للتوصل إلى صفقة، حتى لا يصبح الاتفاق بلا فائدة".