عشرات المقاتلات الصينية تحلق قرب "تايوان"

يتصاعد التوتر في مضيق تايوان، وسط تحليق مكثف للمقاتلات الصينية، والسفن الحربية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، مع قلق ومخاوف في شبه جزيرة تايوان من غزو عسكري صيني للجزيرة، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، تحليق 36 طائرة عسكرية صينية بين مقاتلة وقاذفة قنابل، بالقرب من البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن يوم أمس السبت، شهد تحليق 10 مقاتلات صينية، من طراز طراز "شنيانغ جيه-11" و"جيه-16"، فوق خط الوسط في مضيق تايوان.

وسجل الجيش التايواني، في وقت سابق، نشاطا لـ63 طائرة و4 سفن عسكرية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالقرب من الجزيرة، بحسب وزارة الدفاع التايوانية.

يشار إلى أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى جزيرة تايوان، مطلع أغسطس/ آب الماضي، تسببت بتصاعد حاد للأحداث وتوترا، دفع بكين لإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق، ردا على الخطوة الأمريكية، التي اعتبرتها الصين دعما لانفصال الجزيرة عن البر الرئيسي للبلاد.