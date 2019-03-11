عشراوي: التحالف الأمريكي الإسرائيلي يجر المنطقة نحو العنف

عشراوي: التحالف الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي يجر المنطقة نحو العنف

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، الإثنين، إن التحالف الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي، والغطاء الأمريكي الاقتصادي والقانوني والأخلاقي والأمني الممنوح لدولة الاحتلال سيجر المنطقة والعالم نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وذكرت عشراوي، أن الشراكة والدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل وقراراتها الأحادية الأخيرة، وعلى وجه الخصوص إغلاق القنصلية ودمجها بالسفارة وإعلانها القدس عاصمة لإسرائيل، وقطع التمويل وتجريم "BDS" ووسم أي انتقاد لإسرائيل باللاسامية لمنع أي نوع من المساءلة لدولة الاحتلال وغيرها من القضايا، تعمل على تدمير فرص السلام والاستقرار في فلسطين والمنطقة عموما.

وأشارت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى أن القرارات والإجراءات المجحفة وغير المسؤولة، التي اتخذتها الإدارة الأمريكية مؤخرا تجاه القضية الفلسطينية والشراكة والدعم غير المتناهي لليمين الإسرائيلي المتطرف والحديث عن السلام الاقتصادي، أنه لن يؤتي ثماره وسيبقى شعبنا صامدا على أرضه،

وقالت إن "العقلية الايدلوجية والإقصائية والفوقية التي بدأت تسيطر على العالم ويمثلها الشريكين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو تواصل الحكم في إسرائيل ولا تريد مشاركة الأرض وتعمل على استكمال مخطط "إسرائيل الكبرى" على جميع الأراضي الفلسطينية".

وحذرت عشراوي من استمرار انتهاج دولة الاحتلال لسياسة التطهير العرقي المنظم والتهجير القسري واستمرار سرقة الأرض والموارد ومخصصات الشعب الفلسطيني وبناء المستوطنات الاستعمارية وهدم المنازل وتشريع قوانين عنصرية، خاصة في القدس المحتلة.

وأوضحت أن كل هذه الجرائم و الانتهاكات تعد مخالفة صريحة ومتعمدة للقوانين والأعراف والتشريعات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.