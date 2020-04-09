عشراوي تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها

طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه شعب أعزل ودولة تحت الاحتلال، ومحاسبة ومساءلة إسرائيل، وكبح جماح انتهاكاتها وممارساتها الإجرامية.

وقالت عشراوي في بيان صحفي اليوم الخميس، باسم اللجنة التنفيذية لمناسبة الذكرى الـ72 لمجزرة دير ياسين، التي راح ضحيتها ما بين 250 إلى 360 شهيدا من أهالي القرية الذين قتلوا بدم بارد، عقب الهجوم الذي نفذته الجماعتين الصهيونيتين الإرهابيتين “آرغون” و”شتيرن” يوم التاسع من نيسان 1948.

وأضافت أن ذكرى هذه المجزرة صادفت هذا العام ودولة فلسطين تواجه وباءً خطيرا يتفشى لينال من البشرية جمعاء، بينما يواجه الفلسطينيون منذ عشرات السنين آفةَ الاحتلال القائم على عقيدة التطهير العرقي والتهجير القسري والمجازر.

وتابعت: “لقد كانت المذابح التي ارتكبتها إسرائيل في دير ياسين، كفر قاسم، والطنطورة، ونصر الدين، وصالحة، اللد، والدوايمة، وحيفا، وبيت داراس، ويازور، ومجازرها في حروبها الثلاث على قطاع غزة إضافة الى جرائمها المتصاعدة بحق شعبنا بشكل يومي بما فيها تعطيل المساعي الفلسطينية لمكافحة جائحة “كوفيد 19″، وخصوصا في القدس المحتلة، ما هي الا مثال حيّ على بطشها وفاشيتها وتطرفها وعنصريتها”.

وأشارت الى أن استمرار دولة الاحتلال بدعم وشراكة من الإدارة الأمريكية في ضم ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وتهويد القدس، وحصار قطاع غزة، وفرض مخططات وسياسات الأمر الواقع، دليل واضح على التنكر المتعمد لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والدولي الإنساني.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني لن ينسى ما مرّ عليه من تشريد قسري وتهجير وقتل، وأنه صامد على أرضه، ومتمسك بحقوقه غير القابلة للتصرف.