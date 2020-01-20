عشرة قتلى في انهيار منصة خلال مهرجان في اثيوبيا

كان مئات الحضور في المهرجان يجلسون على هيكل خشبي متدرج لساعات قبل أن ينهار.

قتل 10 أشخاص على الاقل الاثنين واصيب العشرات عندما انهارت منطقة لجلوس المشاهدين خلال احتفال مسيحي كبير في اثيوبيا، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

ووقع الحادث قبل الساعة الثامنة صباحا الاثنين (05,00 ت غ) في غوندار، المدينة التاريخية في شمال البلاد، حيث يتجمع اكثر من مليون شخص سنويا لاحتفالات عيد الغطاس المعروفة باسم "تيمكات".

وصرح طبيبان في مستشفى جامعة غوندار لوكالة فرانس برس ان عشرة اشخاص لقوا حتفهم عندما انهارت منصات الجمهور فجأة في فاسيليدس باث حيث يتجمع الآلاف عادة لمشاهدة المؤمنين يغطسون في المياه المقدسة.

وصرح طبيب آخر في المستشفى "استطيع أن اقول أن لدينا الان 10 قتلى. وعدد الجرحى 100 وربما حتى 150". وأكد طبيب ثان العدد.

وكان مئات الحضور يجلسون على هيكل خشبي متدرج لساعات قبل أن ينهار. وقال شهود عيان فروا من المكان ان عددا غير محدد سحقوا جراء الانهيار، ملمحين إلى أن عدد القتلى والجرحى قد يرتفع.

وذكر مصدر اخر في المستشفى ان الجرحى يعانون من كسور ونزيف داخلي.

ووجدت عربات الاسعاف صعوبة في تفريق الحشد لدخول الموقع ونقل الضحايا الى المستشفى.

الا انه وبعد اخراج القتلى والجرحى استؤنف المهرجان واستمر حتى منتصف النهار.

وتشتهر اثيوبيا بمهرجانات المسيحيين الارثوذكس التي تقام فيها والتي تستقطب المصلين والسياح العلمانيين، وتعد جزءا رئيسيا من قطاع السياحة فيها.

