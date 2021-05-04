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عشرين مليونا إجمالي إصابات كورونا في الهند

منشور 04 أيّار / مايو 2021 - 05:15
الهند
الهند

تتواصل معاناة الهند مع تفشي وباء كورونا إذ أحصت وزارة الصحة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 357,229 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 20,3 مليونا. ويبلغ العدد الإجمالي للوفيات 222,408 أشخاص، لكن خبراء كثرا يعتبرون أن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير من تلك المعلنة.

تجاوز العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الهند عشرين مليونا منذ بدء تفشي الوباء، بحسب البيانات الرسمية  التي أعلنتها وزارة الصحة، فيما لا تزال مستشفيات البلاد تختنق بالمصابين.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، أحصت الهند 357,229 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 20,3 مليونا. وسُجلت 3449 وفاة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي 222,408 وفيات. لكن خبراء كثرا يعتبرون أن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير من تلك المعلنة. (فرانس24/ أ ف ب)

كلمات دالة:الهند

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