اليمن: الحوثيون يلمحون لرفض تمديد الهدنة عشية انتهائها

ألمح المتمردون الحوثيون في اليمن مساء السبت، الى رفضهم تمديد الهدنة التي تم التوصل اليها في نيسان/ابريل الماضي، وانحوا باللائمة على "دول العدوان" في وصول تفاهماتها إلى "طريق مسدودة".

وتنتهي الاحدـ الهدنة التي تم التوصل اليها بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا في الثاني من نيسان/ابريل الماضي، وجرى تمديدها مرتين بعدها، وبواقع شهرين في كل مرة.

وقال فريق الحوثيين المفاوض في بيان إن "تفاهمات الهدنة وصلت لطريق مسدودة، رغم الجهود التي بذلناها لاستثمار الهدنة كفرصة للتقدم في معالجة الأوضاع الإنسانية وإنهاء الحصار وتثبيت وقف إطلاق النار في عموم اليمن".

وأضاف الفريق في البيان: "قبلنا بالتمديد الأول والثاني على أمل أن يكون هناك أدنى شعور بالمسؤولية أو تفهم من قبل دول العدوان ومرتزقتهم (التحالف العربي والحكومة اليمنية)".

واشار الى انه "خلال 6 أشهر من عمر الهدنة لم نلمس أي جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة"، لافتا الى ان "رغبتهم ليس السلام بقدر ما هي إبعاد دول العدوان عن تداعيات الحرب والاستهداف المباشر ومحاصرتها داخل اليمن".

الوفدُ الوطني: تفاهماتُ الهُــدنة وصلت إلى طريق مسدود؛ بسَببِ تعنت تحالف العدوانhttps://t.co/IyaWy5x9l5 pic.twitter.com/QEYW7cPAZE — صحيفة المسيرة (@almasirahnews2) October 1, 2022

واكد بيان فريق الحوثيين المفاوض "على حق شعبنا اليمني في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار، ونحمل دول العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات لطريق مسدود جراء تعنتهم وتنصلهم إزاء التدابير التي ليس لها من هدف سوى تخفيف المعاناة الإنسانية".

القواتُ المسلحة تنبِّهُ الشركات الملاحية والبحرية التي لها وجهات إلى دول العدوان بمتابعة ما سيصدر عنها من تحذيرات وتعليمات فورَ انتهاء وقت الهدنةhttps://t.co/Uiv2v8IfnH pic.twitter.com/Q9SjiKXxdO — صحيفة المسيرة (@almasirahnews2) October 1, 2022

وفي سياق متصل، قالت القوات المسلحة التابعة للحوثيين مساء السبت، إنها بصدد الاستعداد والجاهزية لأي تطورات، محملة شركات الملاحة مسؤولية تجاهل ما سيصدر عنها خلال الساعات المقبلة.

ووجهت هذه القوات تحذيرا لشركات الملاحة المتجهة إلى دول التحالف العربي والشركات التي تعمل في الأراضي اليمنية، وطلبت منها متابعة التحذيرات والتعليمات.

وقالت مخاطبة تلك الشركات "سنوافيكم بتحذيراتنا فور انتهاء وقت الهدنة في حال عدم التوصل لما يحقق مطالب شعبنا المحقة".

الحكومة تتعاطى بإيجابية مع المقترح الأممي

وقالت الحكومة اليمنية في وقت سابق السبت أنها "ستتعاطى بإيجابية مع مقترح أممي لتمديد الهدنة".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر مسؤول قوله ان "الحكومة تعمل على دراسة المقترح المحدّث وستتعامل معه بإيجابية انطلاقًا من حرصها على بذل كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع أبناء شعبنا في كافة المحافظات".

واضاف المصدر أنه "بالرغم من تخلّف المليشيا الحوثية عن الوفاء بالتزاماتها المتصلة برفع حصار تعز (جنوب غرب) ووقف نهب إيرادات موانئ الحُديدة (غرب)، فإن الحكومة لا تدّخر جهدًا في إبداء كلّ أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الأممي".

ولم يذكر المصدر أي تفاصيل إضافية عن طبيعة المقترح المحدّث، فيما لم تصدر إفادة رسمية من المبعوث الأمميّ بهذا الشأن حتى الساعة 16:40 (ت.غ)، كما لم تعلق جماعة الحوثي أيضا.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.