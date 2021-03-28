عشيقة سابقة لرئيس وزراء بريطانيا تكشف تفاصيل فضائحية لعلاقتهما السرية

هذه ليست المرة الأولى التي تبوح فيها جنيفر عن علاقتها برئيس الوزراء بوريس جونسون الذي كانت تطلق عليه لقب ”الاسكندر العظيم“.

فجرت سيدة أعمال بريطانية الأحد فضيحة ضد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بقولها إنها كانت على علاقة معه استمرت 4 سنوات رغم أنه كان متزوجا.

وكشفت جينيفر أركوري، البالغة من العمر 35، لصحيفة ”صنداي ميرور“ البريطانية، عن أنها أقامت علاقة حميمية مع جونسون واعترفت بأنها وقعت في غرامه وأنها كانت تطلق عليه لقب ”الاسكندر العظيم“.

وأشارت العشيقة السابقة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، البالغ من العمر 56 عامًا، لم يستطع الابتعاد عنها، وأنهما كان يلتقيان مرة واحدة في الأسبوع في ذروة علاقتهما التي ادعت أنها استمرت بين عامي 2012 و 2016.

- من وراء ظهر الزوجة -

وقالت أركوري إنهما كانا يتواعدان بينما كان جونسون يقضي فترة ولايته الثانية في منصب عمدة لندن، عندما كان متزوجًا من زوجته السابقة والمحامية مارينا ويلر التي أنجبت منه ولدين وابنتين.

وقالت أركوري إنها شاركت جونسون في علاقة جاذبية، جسدية وفكرية.

وأضافت أركوري أن جونسون كان يطلب منها صورًا لجسدها، وكانت ترد عليه عبر تطبيقات الهاتف المحمول بإرسال لقطات احترافية عارية من الأعلى.

وزعمت العشيقة أنهما مارسا الجنس لأول مرة بشقتها في شارع ”شورديتش هاي ستريت“، قبل ساعات فقط من افتتاح ”دورة الألعاب البارالمبية“ في لندن صيف العام 2012.

- معاملة تفضيلية -

وقبل عامين، بدأت تظهر تساؤلات لأول مرة عندما تم الكشف عن معلومات تؤكد سفر جنيفر ضمن 3 بعثات تجارية ممولة من دافعي الضرائب البريطانيين، بموافقة من جونسون.

وكان جونسون قد تعرض لانتقادات قبل نحو سنتين، بسبب هذه العلاقة، واتهامه من قبل البعض بتسهيل أعمال لشركة أركوري.

لكن الرجل نفى مزاعم حصول جنيفر على معاملة تفضيلية بسبب صداقتهما، خلال توليه منصب عمدة لندن.

وأسست أركوري شركة "إينوتك" في لندن، وقد استضافت فعاليات لمناقشة السياسات التكنولوجية، حيث كان جونسون المتحدث الرئيسي في أولى تلك الفعاليات عام 2012.

ومن المتوقع أن تدرس هيئة لندن الكبرى ما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني، قد انتهك مبادئ نولان للحياة العامة المعنية بقواعد السلوك، ومدى تصرفه بـ"أمانة ونزاهة"، وما إذا كانت جنيفر قد مُنحت "معاملة تفضيلية" أو أن هناك أي تضارب في المصالح كان يجب الإعلان عنه.

وحمّلت جنيفر، جونسون، مسؤولية "فشل الدفاع عنها عندما بدأ التركيز عليها إعلامياً، مضيفة في هذا الصدد "إنه أمر محرج.. يا له من طفل.. لا أعتقد أنه يصلح للقيادة فالقائد العظيم يتمتع بشخصية كاريزمية وشجاعة وشجاعة".

يذكر أن جنيفر أركوري كانت طالبة أعمال عندما التقت بوريس جونسون، خلال حدث قدّم فيه كلمة عام 2011.

