عشيقة ضبطت خيانة عشيقها بالجرم المشهود

بالجرم المشهود، وثقت كاميرا ملعب اميركي احد المشجعين يحتضن عشيقته بعد خسارة فريقه "دالاس كاوبويز" المباراة في البطولة السنوية "سوبر بول"، لكن العشيقة التي تواسي المشجع لم تكن الا الفتاة التي يخون بها الشاب الاميركي حبيبته الحقيقية والتي كانت تتابع المباراة عبر شاشة التلفزيون

المصور الذي كان ينقل ردات فعل الخاسرين والفائزين لفت انتباهه كم الحزن الذي بدا على المشجع واللقطة العفوية بين العشيقين، فركز الصورة عليهما واطال البث الذي انعكس على حياة المشجع حيث باتت فضيحته بجلاجل على وسائل التواصل الاجتماعي ، ولم تقصر حبيبته المخدوعة بالتشهير فيه وقامت بكشف القصة على وسائل التواصل الاجتماعي

Lmao this dude was caught in 4K at the game with his side chick. Two L’s in one day. pic.twitter.com/6qSRrCvdTN — NFL Memes (@NFL_Memes) January 22, 2022

حيث قالت: "مرحبا بالجميع، نعم، هذا هو حبيبي السابق إنه غشاش وهذه الكتكوتة التي بجانبه أخبرني سابقا أنه انفصل عنها، ولكن من الواضح أن هذه كانت كذبة أخرى".