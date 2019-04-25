"عصائب أهل الحق" تطالب العرب والعالم بـ"إنقاذ" أتباع أهل البيت في السعودية

طالبت حركة عصائب أهل الحق العراقية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري والعاجل لـ"إنقاذ أتباع أهل البيت في السعودية".

وذكرت الحركة في بيان صحفي أن "النظام السعودي عاد ليكرس وحشيته وإجرامه من جديد بعد أن حاول تجميل صورته التي غلب عليها التوحش الطائفي من خلال إعدام 32 من أبناء القطيف المجاهدة في تصرف لا يمكن وصفه سوى بأنه دليل دامغ على إرهاب هذا النظام السعودي وعائلته المالكة".

وأضافت أن "النظام السعودي حاول أثناء المدة القصيرة الماضية إجراء عمليات تجميلية لجرائمه إلا أنه لا يستطيع أبدا أن يتجاوز عقليته الإرهابية التي تقتل الصحفيين وتقطعهم بالمناشير وتقتل الأطفال والنساء بالآلاف في اليمن المظلوم، وعقدته الطائفية في سجن الأبرياء وإعدامهم من أبناء مدينتي الأحساء والقطيف المظلومتين وكل الرافضين لنهجهم القمعي الاستبدادي".

وأشارت الحركة إلى أنها "ستقف مع الأحرار والمظلومين في كل بقاع الأرض وستقف بالضد ضد أنظمة الاستبداد والعدوان والقتل مهما كانت ومهما تنوعت أشكالها".