"عصائب أهل الحق" تنسحب من ائتلاف العبادي وتهدد بـ"الجهاد ضد الفاسدين"

"عصائب أهل الحق"

أعلنت "عصائب أهل الحق"، عن انسحابها من ائتلاف "نصر العراق"، الذي شكله رئيس الوزراء حيدر العبادي لخوض الانتخابات البرلمانية.

وقالت كتلة "صادقون" التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، اليوم الاثنين، عن أسباب انسحابها من ائتلاف نصر العراق، مشيرة إلى أن رسالتها القادمة هي الجهاد ضد الفاسدين.

ونقلت "السومرية نيوز" عن رئيس الكتلة حسن سالم قوله إن "الحشد الشعبي قدم تضحيات كبيرة وكان صفحة بيضاء في هذه المرحلة بتحرير المناطق من داعش وتقديم التضحيات".

وأضاف سالم أن "سبب قرار الانسحاب من ائتلاف نصر العراق يعود لوجود بعض الكتل والشخصيات في الائتلاف عليها لغط وشبهات فساد"، مشيرا إلى أن "الحشد وبعد الجهاد ضد الزمر الإرهابية، فإن رسالتنا القادمة هي الجهاد ضد الفاسدين ولن نكون جزءا منه".

هذا وكان العبادي قد أعلن السبت الماضي، عن تشكيل "ائتلاف النصر" لخوض الانتخابات البرلمانية، داعيا الكتل السياسية للانضمام إليه.