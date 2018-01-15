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"عصائب أهل الحق" تنسحب من ائتلاف العبادي وتهدد بـ"الجهاد ضد الفاسدين"

"عصائب أهل الحق" تنسحب من ائتلاف العبادي وتهدد بـ"الجهاد ضد الفاسدين"
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