"عصائب أهل الحق" تهدد بتشكيل فرق شبابية للدفاع عن اليمن

مقاتلون من عصائب أهل الحق في العراق

هدد النائب عن كتلة "صادقون" التي تمثل حركة "عصائب أهل الحق" في البرلمان العراقي عدي عواد، بتشكيل فرق شبابية للدفاع عن اليمن ضد السعودية.

وقال: "هناك تحرك من قبل أعضاء البرلمان العراقي لمطالبة المحاكم الدولية باتخاذ إجراءات قانونية بحق الدول التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في اليمن"، لافتا إلى أن "أي هجوم تقوم به تلك القوات ويتسبب بقتل المدنيين يضاف إلى سجلها الدموي"

وأضاف: "على المنظمات الدولية أن تستنكر وتخاطب بكافة الطرق وعن طريق المحاكم الدولية لإيقاف ومحاسبة قوات التحالف بقيادة السعودية التي تحصد أرواح الأبرياء في اليمن ولاسيما الأطفال الذين لا ذنب لهم".

واتهم عواد التحالف العربي بقيادة السعودية "بارتكاب جريمة إنسانية بحق أطفال اليمن"، مؤكدا أنه "إذا اضطر الأمر قد يتم تشكيل فرق شبابية طوعية تدافع عن المدنيين في اليمن ولاسيما الأطفال الذين يتم قتلهم من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية"