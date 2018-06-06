عصابات ومرتزقة محل الجيش الاميركي في سورية

طالب مدير بلاك "أ - برينس" دول الخليج بعدد من الملايين من اجل زيادة عناصره

بات في حكم المؤكد ان الانسحاب الاميركي من غالبية المناطق في سورية قد اقترب واصبح حقيقة بعد ان كان مناورة من الرئيس الاميركي دونالد ترمب لابتزاز الدول العربية وخاصة السعودية

سيناريو الانسحاب وتعويض القوات الاميركية وضعه مستشار الامن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايكل بومبيو

وفي الوقت الذي تسعى دول عربية الى قطع الطريق امام التمدد الايراني، وفي ظل رفض وخشية دول الخليج من مواجهة مليشيات وقوات موالية للرئيس بشار الاسد، وهو ما قد يكبدها خسائر في الارواح يحرجها امام الرأي العام الداخلي، فقد بدأت الترتيبات لارسال مرتزقة من شركة بلاك ووتر سيئة الصيت والسمعة وشركة اكاديمي الاميركية وذلك تمويل خليجي لتقوم بذات المهام والاهداف التي كانت القوات الاميركية تؤديها

وكانت اولى الاجتماعات ان طالب مدير بلاك "أ - برينس" دول الخليج بعدد من الملايين من اجل زيادة عناصره وتجنيد المزيد من المرتزقة والمجرمين والمطاردين في بلدانهم حيث يطمح برينس لزيادة عديد قواته من الفين الى خمسة الاف عنصر وربط تحقيق هذه الخطوة قبل ملء الفراغ الاميركي في سورية بوصول الدعم المالي.