عصابة تقتل 75 شخصا بولاية بينو النيجيرية

قتل 75 شخصا على الاقل في ولاية بينو النيجيرية في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون في الأسبوع الماضي، وفق ما اكد مسؤولون محليون وتقارير امنية

وقالت مصادر امنية في البلاد انه تم العثور على عشرات الجثث جثة في مخيم للنازحين في منطقة مجبان ولم يتم الكشف عن سبب الهجوم الا ان المنطقة تشتهر بوجود الاشتباكات وأعمال العنف بين الرعاة والمزارعين سيما مع تقلص مساحة الزراعة والرعي اثر ازدياد النمو السكاني

والاسبوع الماضي شهدت المناطق المحيطة هجوما دمويا خلال جنازة اسفر عن مصرع نحو 50 شخصا